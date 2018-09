Waldachtal Hauptamtsleiter Türk möchte als Bürgermeister antreten

Türk sagt: "Mit meiner umfassenden Verwaltungsausbildung und einschlägigen Berufserfahrung traue ich mir diese Aufgabe zu." Der aus Heiligenzimmern stammende Türk ist 32 Jahre alt, ledig und katholisch. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für die Kommunalpolitik. Aus dieser Faszination heraus schlug er nach dem Abitur die Laufbahn für den gehobenen Verwaltungsdienst in Baden-Württemberg ein. Bereits während seines Studiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl wurde das Bürgermeisteramt zu seinem erklärten Berufsziel. Im Jahr 2010 machte er seinen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt. Auf seine erste berufliche Station, als stellvertretender Gemeindekämmerer in Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall, folgte ab Juni 2011 die Stelle als Hauptamtsleiter der Gemeinde Uttenweiler im Landkreis Biberach.

Seit Mai 2015 ist er als Hauptamtsleiter der Gemeinde Waldachtal tätig. Neben der innerdienstlichen Vertretung der Bürgermeisterin ist er in dieser Funktion unter anderem für die Leitung des Hauptamtes mit Ordnungsamt, Personalamt, Standesamt und Gewerbeamt zuständig und hat Personalverantwortung für mehr als 130 Mitarbeiter. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und unterrichtet dort Studenten in der Fakultät I (Rechts- und Kommunalwissenschaften).

Unabhängiger Kandidat