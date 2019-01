Waldachtal Haupt- und Bauamt sind jetzt eins

Waldachtal. Der bisherige Hauptamtsleiter Marcus Türk (32) ist nach dreijähriger Tätigkeit bei der Gemeinde Waldachtal zum neuen Bürgermeister von Villingendorf gewählt worden. Für die Nachfolge-Regelung, so Bürgermeisterin Annick Grassi, habe man eine interne Lösung bevorzugt. Der Gemeinderat hat in nichtöffentlicher Sitzung zugestimmt.

Diplom-Verwaltungswirtin Heike Finkbeiner (50) wird mit der Leitung der zusammengeführten Ämter Hauptamt und Bauamt betraut. Sie führte seit 1. April 2014 das Bauverwaltungsamt in Waldachtal. Zuvor arbeitete sie als stellvertretende Bauamtsleiterin bei der Stadt Haiterbach. Ihre Praxis-Ausbildung absolvierte sie früher bei der Gemeinde Baiersbronn und bei der Stadt Freudenstadt. Sie rückt ab dem Jahr 2019 von der Besoldungsstufe A 11 auf A 12 auf, in die gleiche Stufe wie der bisherige Amtsinhaber Marcus Türk. Stellvertretende Leiterin dieses Doppel-Amtes ist Jana Würth (25). Die Verwaltungsangestellte, die seit April 2015 bei der Gemeinde Waldachtal in der Finanzverwaltung beschäftigt ist, steckt mitten in ihren Prüfungen zur Verwaltungsfachwirtin. Würth hat bislang die Vermögensbewertung vorbereitet zur Umstellung auf die doppelte Buchführung (Doppik) nach dem Konzept des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR). Ihre Ausbildung in der Verwaltung machte sie von 2012 bis 2015 bei der Gemeinde Baiersbronn. Finkbeiner und Würth wohnen beide in Baiersbronn. Zehn Personen arbeiten in der Hauptamt- und Bauamt-Verwaltung der Gemeinde Waldachtal.

Beide teilen sich die Aufgaben des Doppel-Amtes. Finkbeiner führt hauptsächlich den Baubereich weiter: Baugesuche, Bebauungspläne, Entwicklungsprogramme, Infrastruktur Gewässer und Gebäude, Bauhof, Grundstücks-Verkehr, Geschäftsstelle Gemeinderat und Personal.