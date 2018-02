Waldachtal Grundschüler liefern sich spannende Partien

Bereits am 24. Januar spürte man die Dominanz in der Silberdistelhalle in Egenhausen. Im Finale gab es dann eine klare Angelegenheit, denn mit 5:0 hieß der Sieger Salzstetten 1 gegen Salzstetten 2 und ist somit auch neuer Kreismeister der Bezirke Freudenstadt und Calw. Die jüngste Mannschaft Salzstetten 3 konnte Turnierluft schnuppern, belegte Platz neun und schlug sich sehr tapfer.

Somit hatten sich die beiden Salzstetter Mannschaften für den Entscheid auf Regierungsbezirksebene in Karlsruhe-Neureut qualifiziert. Am 6. Februar hieß es bereits Abfahrt um 7 Uhr für die neun Nachwuchsspieler, die zusätzlich betreut wurden durch Hans-Peter Schneider und Senat Sahiti. Nach der langen Autofahrt waren die Schüler froh, als sie sich in der Sporthalle aufwärmen und einspielen konnten. Gespielt wurde nach folgendem Modus: Sechs Mannschaften spielen in zwei Dreiergruppen. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Landesfinale und ermitteln in einem Endspiel den Sieger des Regierungspräsidiums Karlsruhe.

Dass auf sehr hohem Niveau gespielt wurde, merkten die Spieler sehr schnell. Der zweiten Mannschaft war kein Sieg in der Gruppenphase möglich und sie belegte einen Achtungserfolg mit Platz 5. Neun Spiele benötigte Salzstetten 1 zum Turnierbeginn gegen die Kirnbachschule aus Niefern. Dramatischer konnte der Spielverlauf nicht sein, im neunten Spiel lag man bereits mit 0:2 Sätzen hinten, dieses Spiel gewann man jedoch noch 3:2 und holte den entscheidenden fünften Punkt.