Waldachtal Grünes Licht für "Wohnen an der Waldach"

Im Bereich des ehemaligen "Granzow"-Fabrikgeländes in der Waldachstraße 5 in Lützenhardt sowie den anschließenden Grundstücken entlang der Waldach plant die Firma Kern Immobilien die Errichtung einer neuen Wohnanlage. Hierbei will die Firma einen attraktiven Lebensmittelpunkt für Jung und Alt schaffen. Im Zuge der Neubebauung soll der bisherige Gebäudekomplex abgerissen werden. Grundsätzliches Planungsziel sei die Errichtung eines gemischten Wohnquartiers. Dieses soll einerseits eine betreute Wohnanlage für Senioren und Behinderte enthalten. Hierbei sei eine ambulant betreute Wohngemeinschaft (Emilia-WG für circa acht Bewohner), mit circa zehn barrierefreien und seniorengerechten Wohnungen denkbar, die aus der Emilia-WG heraus betreut werden könnten. Des Weiteren soll in separaten Gebäuden ein barrierefreier Wohnungsmix für Familien, Paare und Singles errichtet werden. Insgesamt könnten hierbei circa 26 bis 35 Wohnungen entstehen.

Hier sind sowohl Eigentums- als auch Mietwohnungen vorgesehen. Entlang der Waldachstraße sind gewerbliche Nutzungen wie beispielsweise Logopädie, Physiotherapie, Friseur oder ähnliches denkbar und angedacht. Sobald alle Fragen zum Hochwasserschutz sowie Artenschutz geklärt seien, könnte der Bauantrag gestellt werden, was die Firma Kern zum Frühjahr 2019 anstrebt. "Das hängt jetzt von den Behörden ab", erklärte Architekt Karl-Helmut Röttgen, der mit Carl-Philipp Kern (Firma Kern) der öffentlichen Sitzung beiwohnte.