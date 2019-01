Waldachtal Großes soziales Engagement der Musikfans

1150 Euro an Spenden sind beim Weihnachtskonzert von Startenor Rudy Giovannini in der Gemeindehalle Salzstetten zusammengekommen. Dank der Initiative von Fanclubleiterin Gudrun Lutz können neuerdings Untersuchungsleuchten in den Patientenzimmern angeschafft werden. Lutz hat die Spendensumme aus eigener Tasche aufgerundet: "Gerade an Weihnachten denken wir an die schwerkranken Kinder", sagt sie gerührt.

Stiftungsrat Nikolaus Rombach von der Stiftung für kranke Kinder der Uni-Klinik Tübingen kam extra nach Salzstetten, um den spendefreudigen Musikfreunden zu danken und das neue Projekt vorzustellen. Begleitet wurde er von Gisela Boller vom Hilfsverein "Dachtel hilft kranken Kindern", die als Mitglied des Rudy Giovannini Fanclubs Schwabenland ständig zu den Konzerten nach Waldachtal anreist.

Rombach, der als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Berghof Tübingen tätig ist, berichtete, dass die Kinderklinik bei der Stiftung nach 31 Leuchten angefragt habe, die jeweils mehr als 500 Euro kosten. Die meisten Patientenzimmer sind Doppelzimmer oder sogar Vierbettzimmer. Mit jeweils einem Elternteil sind so bis zu acht Personen in einem Zimmer untergebracht. Muss bei einem der Patienten nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen ein Verband gewechselt, eine Drainage gezogen oder ein Zugang gelegt werden, muss das Personal bisher mit den Patienten in das hell beleuchtete Untersuchungszimmer "umziehen" oder im Patientenzimmer das große Licht anschalten, was gerade nachts für die Zimmernachbarn sehr störend ist. Mit speziellen Untersuchungsleuchten direkt an den Patientenbetten ist es möglich, dies zu vermeiden. Da die Lampen dimmbar sind, ist selbst das Windelwechseln möglich, ohne Zimmernachbarn zu beeinträchtigen.