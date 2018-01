Waldachtal Großer Narrenzumzug in Salzstetten

Mit Spannung fiebern die Fans dem Tuders-Jubiläums-Ball am Samstag, 20. Januar, ab 20 Uhr im Narrentempel entgegen. Die ehemaligen Tuders-Aktiven werden als Musik-Clowns ihre früheren Hits zum Besten geben. Vor Zeiten gab es auch die Tuderellas, die Cheerleaders. "Doch am Jubiläumsabend wird nur die aktuelle Tanzgarde der örtlichen Zunft auftreten", kündigt Gruppensprecher Markus Wollensak an. Für Stimmung in der Partynacht sorgen außer der einheimischen Jubiläums-Tuders Band und der Erste-Sahne-Bänd aus Horgenzell die Schwarzwald-Buam. Showtanzgruppen der Zünfte Grünmettstetten und Hirrlingen sind auch mit von der Partie. Eingeläutet wird das große Narrenwochenende schon am Freitag, 19. Januar: Ab 19.17 Uhr übernehmen die Narren das Zepter von Ortsherumsteher Wolfgang Fahrner und entbinden ihn samt Ortschaftsrat von seinen "unlösbaren" Aufgaben. Nach dem Freilichttanz der Siebenhügelhexen werden beim Jubiläums-Hexen- und Teufelsball weitere Zünfte, die Tanzgarde Rote Funken Waldachtal und die Schwarzwald-Buam auftreten.