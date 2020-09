Waldachtal Großer Aufwand für Salzstetter Reitturnier

Spannenden Reitsport bieten über 200 Reiterinnen und Reiter von Mittwoch bis einschließlich Sonntag. Hohe Preisgelder locken namhafte Springreiter aus ganz Deutschland an. Dem Sieger um den Großen Preis im Zwei Sterne-S-Springen winken gleich zwei Preise: Tobias Haug von Pro Line Wheels-Tec in Freudenstadt stiftet ein Preisgeld von 6000 Euro. Obendrein bekomm t der Große Preis-Gewinner ein E-Bike von Walter Renz-Gartentechnik und Bikesport in Nagold hinzu. Vanessa Gänßle vom Orga-Team erläutert: "Den Reitern wollen wir den Wiedereinstieg ins Turniergeschehen ermöglichen. Die Beteiligung unserer Sponsoren schätzen wir daher sehr. Unsere beiden Turniere in Salzstetten sind nur möglich durch deren Unterstützung."

Kein Corona-Aufpreis für Teilnehmer

S-Springreiter Andreas Brünz lobt die vielen Helfer, die beim Turnier-Aufbau und –Abbau die Ärmel tüchtig hochkrempeln. Die Hauptsponsoren gewährleisten das finanzielle Fundament des Turniers. Brünz bestätigt: "Unsere Sponsoren-Gelder schütten wir komplett aus. Es sind an die 30.000 Euro an Preisgeldern." Vanessa Gänßle ergänzt: "Wir erheben keinen Corona-Zuschlag an die Teilnehmer."

Das Reitturnier Corona-konform auszurichten bedeute einen wesentlich höheren Aufwand. Weil keine reguläre Bewirtschaftung möglich sei, gebe es auch keinen Erlös. Dankbar sind die Organisatoren auch den Sanitätern. "Wir sind froh über die kompetente Unterstützung durch das DRK Waldachtal", erklärt Vanessa Gänßle vom Organisations-Team.

Fünf Turnierrichter achten auf einen reibungslosen Ablauf des Internationalen Springreiterturniers: Olaf Peters (LK-Beauftragter), Jörg Fezer, Helmut Hartmann, Antje Katona und Holger Sontheim. Im Einsatz als Parcourschefs sind Phil Schmauder, Rainer Friedrichs und Rüdiger Rau. Claudia Deyle aus Stuttgart betreut die Meldestelle. Bis zu 500 Zuschauer sind erlaubt. Der Eintritt ist frei. Corona-Regeln müssen wie überall beachtet werden.