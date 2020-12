Waldachtal Grassi: "Von weiteren Plänen weiß ich nichts"

Waldachtal. Wie Gemeinderatsmitglied Bernd Schittenhelm in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Waldachtaler Gemeinderats verriet, soll der Antragsteller, der den Bau einer Pferdepension in Cresbach anstrebt, bereits weitere Pläne verfolgen. In der jüngsten öffentlichen Sitzung lehnte der Gemeinderat den neuesten Bauantrag des Bauherren ab und folgte somit dem Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrats Cresbach. Im aktuellen Bauantrag wird der Bau von zwei Pferdeställen, eines Löschwasserbehälters, einer Futterraufe, fünf Pkw-Stellplätzen, einem befestigten Auslauf, Dachwasserspeicher und Container zur Dunglagerung auf den Flurstücken 297/0, 299/0 und 242/7, im Längenhart beabsichtigt.