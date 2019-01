Waldachtal Grassi: Bildung als Schwerpunkt der Regierungsarbeit

Dabei kam zur Sprache, dass sich die Diskussion nicht allein um technische Ausstattung drehen darf, sondern zwingend mit pädagogischen Fragestellungen verbunden werden muss, heißt es in der Mitteilung des Landtagsabgeordneten. "Laptops und Tablets alleine machen noch keinen guten Unterricht. Es ist mir deshalb wichtig, bei den Entscheidungsträgern in Bund und Land die richtigen Veränderungen auch in der Lehrerausbildung anzustoßen. Nur so können Lehrerinnen und Lehrer jungen Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien beibringen", sagte Annick Grassi.

Auf die Frage, wie hier der aktuelle Stand auf Landesebene sei, erklärte Kern: "Medienbildung ist eine Leitperspektive des Bildungsplans und muss deshalb fächerübergreifend und verpflichtend im Unterricht thematisiert werden. Mit Blick auf Manipulationspotenziale durch digitale Kommunikation, Bürgerrechte und unsere Vorstellungen von Privatsphäre in einer datengetriebenen Welt, müssen wir den Bildungsauftrag viel stärker in den Blick nehmen."

Die Waldachtaler Bürgermeisterin verwies in diesem Zusammenhang auf eine Analyse, mit der sich auch der Kreistag beschäftigte. Demnach trifft der demografische Wandel den Landkreis Freudenstadt besonders hart. "Es darf kein Kind verloren gehen. Ich wünsche mir, dass alle politischen Ebenen aus diesem Bekenntnis auch die notwendigen Schlüsse ziehen und Bildung zum Schwerpunkt der Regierungsarbeit machen", forderte Grassi.