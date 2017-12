Waldachtal Gleich zwei Theatervorstellungen geplant

Wa ldachtal-Cresb ach. Beide Theatergruppen des VfB Cresbach/Waldachtal laden zu ihren Auftritten in der Vereinssporthalle ein. Drei Aufführungen sind geplant: Am 26. und 30. Dezember jeweils ab 19 Uhr und am 7. Januar ab 15 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Es gibt keine öffentliche Hauptprobe und keine Platzreservierung.