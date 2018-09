Waldachtal Getriebe erzeugt 15 Kilowattstunden Strom aus dem Mühlkanal

Die Mühle gilt als eine der wenigen, komplett restaurierten und funktionsfähigen mit Wasserkraft betriebenen Sägemühlen im Schwarzwald. Wie in jedem Jahr bot das Mühlen-Ehepaar Schittenhelm mit Sohn Bernd den Besuchern die Möglichkeit, verschiedene historische Arbeitsgeräte und Werkzeuge auf dem Mühlengelände zu besichtigen.

Die Führung am Nachmittag, beginnend am Wasserwehr der Mühle über die Besichtigung des Mühlenrads bis hin zum Technikraum der Sägemühle, beschrieb die komplette Arbeitsweise des historischen Gebäudes. Inzwischen hat Sohn Bernd diese Führungen fest in seiner Hand und vermittelt den Besuchern nicht nur das Wissen seines Vaters Uwe, sondern auch die Geschichte der Sägemühle, wie sie sein Opa Georg Ziegler zu erzählen wusste.

Während der Besichtigung erfuhren die Gäste unter anderem, dass das zweieinhalb Meter im Durchmesser große Wasserrad sich sechseinhalbmal in der Minute unter der Kraft des Wassers dreht und umweltfreundlichen Strom erzeugt. Rund 15 Kilowattstunden werden durch die Kraft des Wassers aus dem Mühlkanal erzeugt, weil das Getriebe der Mühle die langsame Drehung des Wasserrades auf tausend Umdrehungen übersetzt und dabei die Kraft direkt in einen Generator leitet. Darüber hinaus sorgt die Wasserkraft natürlich auch für den umweltfreundlichen Antrieb des Sägegatters im Innern der Mühle. Ein Höhepunkt der Führung bestand aus der eindrucksvollen Vorführung des Sägegatters, bei der Schittenhelm den Besuchern demonstriert, wie ein beachtlicher Stamm mit umweltfreundlicher Antriebstechnik zu Brettern verarbeitet wird.