Waldachtal "Gesundes Angebot spiegelt Wertschätzung wider"

Über ein Jahr dauerte das Auswahlverfahren, um die besten Betriebsrestaurants in Deutschland ausfindig zu machen. Jetzt informierte die Initiative Food & Health über die Platzierungen. Fischer erreichte eine Spitzenposition. "Unter den 50 besten Betriebsrestaurants in Deutschland zu stehen, ist für uns eine besondere Auszeichnung", sagt Klaus Fischer. "Es zeigt, dass unser Weg richtig ist, unseren Mitarbeitern täglich eine breite Vielfalt an gutem und gesundem Essen zu bieten."

Im Herbst vergangenen Jahres sandte Fischer zunächst Speisepläne ein. Ende 2017, nachdem das Unternehmen die zweite Runde erreicht hatte, musste ein ausführlicher Fragebogen beantwortet werden. Darin wurde die aus Lebensmittel-Experten bestehende Jury über Besonderheiten des Fischer-Betriebsrestaurants informiert. Im März besuchte in Runde drei schließlich Otto Geisel, Jury-Mitglied und Gründer des Instituts für Lebensmittelkultur und Gründungsmitglied von Food & Health, das Betriebsrestaurant. Er ließ sich von Küchenchef Franky Gissinger das Konzept vorstellen, das auf Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität, Frische und saisonale Produkte setzt. Zuvor schon hatte sich Otto Geisel mit Sternekoch Harald Wohlfahrt zu dem Konzept der Betriebsgastronomie ausgetauscht. Alle sechs Wochen kocht Wohlfahrt selbst für die Fischer-Mitarbeiter und bildet das Küchenpersonal weiter.

In einer Mitteilung von Food & Health zu der bundesweiten Untersuchung heißt es: "Der Test zeigt, deutsche Unternehmen haben erkannt, dass die Qualität der Betriebsgastronomie in direktem Zusammenhang mit Leistung, Produktivität sowie der Prävention von gesundheitsbedingten Krankheiten der Mitarbeiter steht. Nicht nur, um hoch qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, auch um Talente bei sich im Unternehmen zu halten, gewinnt das gastronomische Konzept des Arbeitgebers als wichtiger Teil der gelebten Unternehmenskultur an Bedeutung. Ein gesundes, ausgewogenes Angebot aus frischen, regionalen Produkten und deren kreative und gute Zubereitung spiegelt die Wertschätzung für Mitarbeiter wider."