Waldachtal Gemeinde wünscht sich Förderung für Spielplatz

Für die Jugendlichen wird die Halfpipe bestehen bleiben und das sportliche Angebot durch eine Tischtennisplatte und eine Torwand ergänzt werden. In einem separaten Bereich sollen mindestens vier Spieltische mit Gesellschaftsspielen unter schattigen bestehenden Bäumen geschaffen werden, sodass sich alle Generationen an Mühle oder Schach erfreuen können. Ratsmitglied Friedrich Gerhard warf hierbei ein: "Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es wäre schön, wenn es jetzt eine Fuß- oder Radweganbindung an Vesperweiler und Oberwaldach geben würde." Mit der Bewilligung des Förderantrags könnten Zuschüsse von rund 159 256 Euro winken.