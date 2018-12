Waldachtal Geld soll vor allem Vereinsnachwuchs zugute kommen

Waldachtal-Tumlingen. Die Entwicklung der Region sowie funktionierende Strukturen in den Vereinen liegen Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer, seit jeher besonders am Herzen. Zur Unterstützung der Vereine in Waldachtal spendet er darum 25 000 Euro. Eine weitere Spende über 5000 Euro erhält der Verein Helfende Bürger Waldachtal.