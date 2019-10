Waldachtal Geht von Reichsbürger Gefahr aus?

So würde ein Anhänger der Reichsbürgerbewegung den Ort Salzstetten wohl gerne sehen: Unter der dunkelgrünen Flagge der Bewegung "Geeinte deutsche Völker und Stämme". Das Ortsschild überklebte er komplett mit einem großen Aufkleber der Vereinigung. Auf dem dunkelgrünen Hintergrund steht in weiß der Ortsname Salzstetten. Darunter ist ein Symbol zu erkennen: Ein weißer Kreis, der das Motiv eines Tannenbaums umgibt. Außerdem hängt er Zettel aus, auf denen die Ordnung der Reichsbürgerbewegung verkündet wird. In der ausgehängten "Polizeiordnung" ist etwa zu lesen: "Die neue Polizeiordnung gilt einheitlich auf dem gesamten Grund und Boden der Naturstaaten der Geeinten deutschen Völker und Stämme und ist sofort gültig." Der Verfasser bezieht sich auf die Landesgrenzen aus dem Jahr 1914 und behauptet unter anderem, dass die Polizei immer dem Ortsvorsteher oder Bürgermeister der "Naturstaaten" unterstehe.