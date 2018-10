Waldachtal Für eine bessere Hochwassersituation

Waldachtal. Bereits bei der Informationsveranstaltung zum Thema Hochwasser im Haus des Gastes in der vergangenen Woche kündigten Bürgermeisterin Annick Grassi und Heike Finkbeiner von der Bauverwaltungsleitung an, dass die Gemeinde ein Starkregenrisikomanagement erstellen lassen will. In der Sitzung des Gemeinderats verschafften Grassi und Finkbeiner dem Gremium einen groben Überblick zum Ablauf der Veranstaltung und erläuterten die weitere Vorgehensweise. Das Starkregenrisikomanagement soll die potenzielle Überflutungsgefährdung darstellen und die Risiken ermitteln. Ferner soll es künftig helfen, potenzielle Schäden abzuschätzen und zu bewerten sowie durch geeignete Vorsorgemaßnahmen eventuelle Schäden zu reduzieren. Über die Richtlinie Wasserwirtschaft wird die Erarbeitung eines solchen Konzepts mit 70 Prozent vom Land gefördert.

Analyse der Gefährdung

Eine wichtige Voraussetzung sei dabei, dass nur ein zertifiziertes Büro mit den Ingenieursleistungen beauftragt werden darf. Daher wurde mit der Erarbeitung des Handlungskonzeptes das Ingenieurbüro Heberle beauftragt. Dieses führt unter anderem eine Analyse der Überflutungsgefährdung in den Starkregenkarten durch und identifiziert dabei kritische Objekte, Bereiche sowie Infrastruktureinrichtungen. Dabei gilt es unter anderem, mögliche Schadenspotenziale abzuschätzen. Das Konzept soll mit der Beteiligung verschiedener Akteure erarbeitet werden. Darunter politische Entscheidungsträger, kommunale Fachämter, forst- und landwirtschaftliche Akteure, Fachplaner, Grundstückseigentümer, betroffene Bürger sowie Rettungs- und Einsatzkräfte.