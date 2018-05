Waldachtal Führungen durch die historische Mühle sind das Herzstück

Herzstück des Mühlentages sind die Führungen, bei denen die Teilnehmer erleben können, wie in der Mönchhof-Sägemühle mit dem sechs Meter großen Wasserrad, mit welchem heute noch das Sägegatter angetrieben und Holz gesägt wird, Öko-Energie erzeugt wird. Der Mühlentag in Vesperweiler bietet immer auch gute Gelegenheiten, Kunsthandwerke und besondere regionale Anbieter kennen zu lernen, so auch in diesem Jahr, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.