Waldachtal Frank Plastic erweitert Kapazitäten

Waldachtals Bürgermeisterin Grassi stellte die Bedeutung für das Wachstum des Unternehmens und die Standort-Sicherung heraus. Der größte Arbeitgeber in Salzstetten und der zweitgrößte in der Gemeinde Waldachtal, so Grassi, habe sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, vor allem in der Medizintechnik. Lobenswert fand die Bürgermeisterin, dass Frank Plastic in den bestehenden Gebäuden investiere und nicht in die Fläche gegangen sei.

Mitarbeiter und Maschinen sollten bald den neuen Produktionsraum mit Leben erfüllen. Wie sehr es auf die Menschen ankomme, so Waldachtals Gemeindechefin, habe sich beim Einsatz am Vorabend gezeigt, als Waldachtal gegen Unwetter bedingte Wassermassen und Überschwemmungen ankämpfen musste. "So etwas hatten wir seit 30 Jahren nicht mehr", sagte Grassi. Auch bei Frank Plastic, so Vorstand Christian Holzherr, hätten Mitarbeiter geschuftet, um das Wasser rauszubringen, damit die Produktion weiterlaufen könne.

Wenn die Auftragslage sich so weiter entwickelt, wird Frank Plastic nach 2019 auch in der Fläche expandieren, kündigte Vorstand Holzherr an.