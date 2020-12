Waldachtal Fischer vergibt Preise an Auszubildende

Der Ausbildungsabschluss 2020 der Unternehmensgruppe Fischer fiel aufgrund aktueller Abstandsregelungen und Hygienevorschriften kleiner aus als in den Vorjahren. Damit rückte die Anerkennung herausragender Leistungen weiter in den Mittelpunkt. Auch die Preise wurden der Situation angepasst – so wurden die Messe- und die Auslands-Reise durch Gut-scheine ersetzt.