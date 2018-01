Waldachtal Fischer spendet an die Initiative "DrachenEi"

Fischer-Auszubildende übergaben einen Scheck in Höhe von 2000 Euro an Gudrun Hörmann, Projektleitung Kinderförderfonds "Drachen­Ei", und Kuratoriumsmitglied Michael Zerhusen. Einen weiteren Scheck in Höhe von 3500 Euro erhielten die Vertreter der gemeinnützigen Organisation vom Betriebsrat des Unternehmens.

Eigenverantwortlich hatten die Auszubildenden der Unternehmensgruppe Fischer drei Projekte auf die Beine gestellt, um innerhalb der Belegschaft Spenden zu sammeln. Noch im Sommer, während des Azubi-Infotags bei der Unternehmensgruppe Fischer, veranstalteten die Auszubildenden einen Kuchenverkauf. In der Weihnachtszeit ermöglichten sie ihren Kollegen für den Einsatz von zwei Euro, einen Nikolausgruß aus handgefertigter Schokolade innerhalb des Unternehmens zu versenden. Und während des Fischer-Weihnachtsdorfes, das Ende Dezember stattfand, verkauften sie selbst gemachte Waffeln und Crêpes. Zusätzlich wurde der Erlös von Firmeninhaber Klaus Fischer aufgerundet. Insgesamt 2000 Euro kamen auf diese Weise zusammen – 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Den zweiten Spendenscheck in Höhe von 3500 Euro überreichten Betriebsratsvorsitzende Andrea Stoll und ihre Stellvertreterin Katharina Bortas an Gudrun Hörmann und Michael Zerhusen. Das Geld stammt aus dem Erlös einer Tombola, die anlässlich des Fischer-Weihnachtsdorfes veranstaltet wurde. Die Mitarbeiter konnten sich mit einem Euro daran beteiligen und neben einem iPad unter anderem auch eine Ballonfahrt für zwei Personen gewinnen.