Waldachtal Fischer setzt Hoffnung in Joe Biden

Für das Fischer-Werk in Auburn Hills, Michigan, waren die vergangenen vier Jahre unter US-Präsident Donald Trump keine schlechten Jahre. Wolfgang Pott, Leiter der Unternehmenskommunikation, sagt unserer Zeitung: "An unserem Standort in Auburn Hills, Michigan, wurde unser bisheriges Werk für die Produktion weiterer Kundenbaureihen deutlich ausgebaut. Außerdem sind wir mit unseren Befestigungssystemen in den USA in den vergangenen vier Jahren weiter gewachsen."