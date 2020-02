Waldachtal Fischer sagt wegen Coronavirus Teilnahme an Messe in Köln ab

Fischer hat zudem Reisen seiner Mitarbeiter aus und nach China eingeschränkt. Beschäftigte aus China reisen nicht mehr an andere Standorte außerhalb des Landes, Mitarbeiter aus anderen Ländern reisen bis auf Weiteres nicht nach China.

Vor Fischer hatten bereits der Werkzeughersteller Gedore und einige weitere Aussteller ihre Teilnahme abgesagt. Es seien aber bislang nur einige wenige, betonte ein Sprecher der Kölner Messe. «Die Entscheidung, die Messe durchzuführen, steht.» Man halte sich an die Vorgaben der Behörden und mache alles, «was irgendwie sinnvoll ist». So würden etwa Sanitäranlagen noch häufiger gereinigt, zusätzliche Desinfektionsmittel bereitgestellt und Ärzte und Rettungsassistenten seien in entsprechenden Stationen auf Verdachtsfälle vorbereitet.