1 Das Aussichtsrad erstrahlt bei Nacht in einem Lichtermeer. Foto: analogicus auf Pixabay

Der Befestigungsspezialist Fischer hat das Rad zwar nicht neu erfunden, dafür aber mitgeholfen eines der größten sicher zu verankern. In Dubai wird bald das größte Aussichtsrad der Welt eröffnet.

Waldachtal/Dubai - Mit 250 Metern Höhe stellt es das London Eye (135 Meter) in der britischen Hauptstadt locker in den Schatten. Die Rede ist von der neuesten Touristenattraktion von Dubai. Das Aussichtsrad Ain Dubai ist größer und höher als jedes andere und das neue bedeutende Wahrzeichen des Nahen Ostens. Es befindet sich auf einer der vielen künstlich aufgeschütteten Inseln der größten Wüstenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emirate.

Das Besondere daran, neben den gigantischen Ausmaßen: Seinen festen Halt auf der Insel Bluewaters verdankt das Bauwerk den Befestigungs- und Systemlösungen der Firma Fischer in Waldachtal-Tumlingen (Kreis Freudenstadt). Die Unternehmensgruppe aus dem Schwarzwald griff hierfür auf unterschiedliche Fassaden- und Installationssysteme sowie Schwerlastbefestigungen zurück, um etwa den Sockel des Aussichtsrads zu errichten. Die waren nötig, um ein Bauwerk dieser Komplexität sicher mit dem Untergrund zu verankern.

Der Bau des größten Panorama-Riesenrads der Welt begann bereits im Jahr 2015. Damit gehört es schon länger zur Skyline Dubais. In einem Monat kann Ain Dubai dann auch seine ersten Besucher begrüßen – Platz hat es für zahlreiche Neugierige: Im Aussichtsrad können bis zu 1750 Fahrgäste gleichzeitig die Aussicht genießen. Das neue Wahrzeichen des Nahen Ostens soll eine Sehenswürdigkeit sein und zugleich als Treffpunkt dienen, um Sonnenuntergänge und Unterhaltung zu erleben sowie maßgeschneiderte Feiern zu veranstalten. Am höchsten Punkt angelangt, befinden sich die Besucher in über 250 Meter Höhe – für einen Blick auf die Spitze des höchsten Gebäudes der Welt, den Burj Khalifa (828 Meter), müssen sich die Besucher wohl dennoch den Hals verrenken.

Eine komplette Umdrehung dauert rund 38 Minuten

Bauherr des Projektes ist die Dubai Holding, eine globale Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in 13 Ländern und mehr als 20 000 Beschäftigten. "Wir konnten unsere Auftraggeber durch professionelle Ingenieurleistungen in den Bereichen Planung, Musterbau und Produktschulung überzeugen", wird Yazan Almasri, Fassadenmanager bei der Fischer Landesgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Mitteilung zitiert. "Aber auch unsere sicheren und gleichzeitig wirtschaftlichen Lösungen sowie das weltweite Vertrauen in unsere Marke waren für die Beauftragung ausschlaggebend."

Sucht man im Internet nach den Kosten, die das Aussichtsrad verschlungen hat, stößt man auf eine Summe von 238 Mio. Euro. Wie viel Fischer an dem Projekt letztlich verdient, will der Befestigungsspezialist aus dem Schwarzwald aber auf Anfrage unserer Redaktion nicht verraten. Touristen und Einheimische werden wohl mit umgerechnet 30 Euro rechnen müssen für eine Fahrt. Diese soll laut Fischer-Mitteilung etwa 38 Minuten dauern.

Das Ain Dubai ist nicht das einzige Großprojekt, das unter Mithilfe des schwäbischen Familienunternehmens entstanden ist oder noch Formen annimmt. Bis Ende 2022 wird etwa im knapp 150 Kilometer entfernten Abu Dhabi der SeaWorld-Meeresthemenpark erbaut. "Bei der etwa 183 000 Quadratmeter großen Einrichtung schützen unsere Brandschutzsysteme die großen Touristenmengen und die Meereslebewesen", berichtet eine Unternehmenssprecherin unserer Redaktion. Dazu setzt die französische Hauptstadt Paris bei ihrem Metronetz-Ausbau auf Fischers Befestigungslösungen.

"Ob Stahlkonstruktionen, Fassaden, Geländer,­ Treppen, Konsolen, Rettungsleitern oder Schallschutzwände – unser Sortiment an Schwerlastbefestigungen enthält hierbei die jeweils richtige Befestigungslösung für nahezu jeden Anwendungsfall", erklärt die Sprecherin. Auch im Brenner Basistunnel, der nach Fertigstellung größte Bahntunnel der Welt, finden sich Befestigungen aus Waldachtal-Tumlingen.