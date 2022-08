3 Auf ein gutes Gläschen stoßen Weinliebhaberinnen mit Ortsvorsteher Freddy Hassel an. Foto: Maier

Nach dem gelungenen Dorffest in Salzstetten zeigte sich die Festbesucher beim zehnten Weinfest der Brühlbachsportler erneut in Feierlaune.















Waldachtal-Salzstetten - Die Trendsportler boten mit ihrer neuen Segelbar ein Highlight. Das Segel haben sie auf einer Bootsausstellung erworben, wie das Führungsteam um Brühlbachchef Alexander Nestle und Schatzmeister Sascha Spohn erzählte.

Es verdient Anerkennung, was die Aktiven der 105 Mitglieder zählenden Brühlbachsportler auf die Beine stellten. Trotz vorherigem Starkregen strömten die Besucher auf den Dorfplatz. Dort gaben sie sich ein Stelldichein an der Weinlaube, an der Likörbar, an Getränkeständen und an Partytischen vor der Konzertbühne. Eine Chill-Out-Area bot Entspannung.

Angenehmer Sound

Die Rock- und Popband Potluck hatte ein Heimspiel, denn drei Akteure kommen aus der Gemeinde Waldachtal: Wolfram Fischer, Salzstetten (Gitarre, Gesang), Wolfgang Haug, Tumlingen (Keyboards) und Simon Kneißler, Salzstetten (Schlagzeug, Gesang). Mit für Stimmung sorgten außerdem Verena Kienzle (Gesang, Rhythmusgitarre) aus Starzach-Wachendorf, Melanie Freitag (Gesang, Mundharmonika) aus Musbach und Hans Minar (Bass) aus Nagold. Die Coverband tischte Pop- und Rockklassiker von den 1960er Jahren bis heute auf, darunter "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd. Auch deutsche Titel aus der Feder von Marius Müller-Westernhagen fanden ein gutes Echo. Die Live-Band spielte in einer angenehmen Lautstärke auf, welche eine verständliche Unterhaltung an den Tischen noch möglich machte.

Bar im Schlachthof-Haus

Die einheimischen DJs "Fabsi und Dom" alias Fabian Fischer und Dominik Gonser, besser bekannt als "Napalm-Duo", legten angesagte Hits auf. Das Partyvolk vergnügte sich bei Gassenhauern wie "Laila". Die Bar im früheren Schlachthaus wurde im Club Slaughter House (Schlachthof) umbenannt. Ein Stelldichein gaben sich die vielen Besucher an der Weinlaube, wo feinste regionale Weine vom renommierten Weingut Kron aus Worm-Abenheim kredenzt wurden. Testen konnten die Weinliebhaber Probierplatte von sieben Rebsorten. Unter dem Titel "Edis Finest Selection" listete der auserkorene Weinverkoster und Organisator Edi Rupp eine Auswahl besonderer südeuropäischer Tropfen auf.

"Zweites Dorffest"

"Die Brühlbachsportler ermöglichen mit ihrem Weinfest Begegnung pur", gibt Ortsvorsteher Freddy Hassel seiner Freude Ausdruck. "Alle Altersschichten sind hier vertreten und genießen den Abend und manche sogar die Nacht in vollen Zügen." Er würdigte den besonderen Stellenwert des Jubiläumsfestes: "Für mich ist das wie ein zweites Dorffest."

Der Ortsvorsteher lobte nicht nur die florierende Weinversorgung, sondern auch das umfangreiche kulinarische Angebot, das außerordentlich sei. "Die Organisation ist in meinen Augen perfekt", stellte Salzstettens Ortsvorsteher heraus. Und: "Mit der Musikgruppe Potluck haben wir im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich Glück: Super musikalische Unterhaltung einer einheimischen Band. Großes Lob und herzlichen Dank an die Brühlbachsportler."

Erstmals gab es zahlreiche Ehrungen von Mitgliedern, auch von der ersten Stunde. Die Geehrten (siehe unten) bekommen noch ein besonderes Weinglas mit einer von der aus Salzstetten stammenden Jule Schnepf kreierten Gravur. Ausgenommen von der Ehrung waren die elf Gründungsmitglieder.

Ehrungen

Im Rahmen des Festes wurden Vereinsmitglieder geehrt: Julian Luger, Jens Beer, Michael Beilharz, Fabian Dettling, Jan Kaupp, Fabian Ganszki, Christoph Sadzik, Tobias Schmid, Robin Paunovic, Jens Steimle, Abdullah Cilingir, Daniel Eitel, Rafael Kneißler, Markus Posneike, David Paunovic, Karl Wuzik, Marcel Schuh, Pascal Spohn, Marco Thurau, Kai Schmid, Marius Fischer, Manuel Friedel, Peter Wehle, Holger Kreidler, Andreas Hug, Matthias Klink, Bartolomei Wuzik, Marc Müller, Florian Kronenbitter, Marco Rothfuß, Heiko Luger, Marc Wehle, Janine Nestle, Annkathrin Nestle, Arthur Rupp, Felix Frank, Marco Schoch, Pascal Bolsinger, Sebastian Seidel, Thimo Klink, Peter Cilingir, Alexander Ohngemach, Mike Hess, Marc Steimle, Wolfgang Fahrner, Kuba Syposz, Nicole Kübler, Simone Schuh, Sandra Wollensak, Pascal Blum, Tobias Ganszki, Marvin Luger, Vinzent Gebauer, Dominik Gonser, Sarah Kläger.