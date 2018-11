Waldachtal Farbton entwickelt sich in Richtung Bordeaux

Aber Letzgus ist immer wieder für eine Überraschung gut. Die vielseitige Künstlerin aus Waldachtal hat neben ihrer Arbeit im Reiten als Gesundheitssport ein neues Steckenpferd: Seit der Prüfung Mitte des Jahres darf sie sich zertifizierte Farbgestalterin (SAF) nennen. Die Ausbildung zur Farbgestalterin nahm 22 volle Tage im Kompetenzzentrum des Stuckverbandes in Rutesheim in Anspruch und hatte es in sich. Von den Grundlagen der Gestaltung über Farbsysteme, Farbsymbolik- und Wirkung, Licht und Sehvorgang bis hin zur konkreten Planung und Beratung spannte sich der Bogen der Seminarthemen.

Und was läuft aktuell in Sachen Kunst? Da plagt sie sich wie ihre Kollegen vom offenen Atelier mit einem verbreiteten Problem herum: "Das Lager ist voll. Man malt und malt und malt – irgendwann wird dann Daheim schon die Frage laut, ob die allgegenwärtigen Kunstwerke überall herumstehen müssen?" Letzgus: "Sehr viele Bilder übermale ich einfach, wenn sie mir nicht mehr gefallen. Aber einige sind mir dafür einfach zu schade. Und bevor ich sie in den Keller sperre…", so die Tumlinger Künstlerin, wird am Samstag, 8. Dezember, im Kunsthaus in der Hirschkopfstraße in Freudenstadt ein "Kunst-Werks-Verkauf" von 13 Uhr bis 19 Uhr veranstaltet. Ideal für jene, welche noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk suchen. Annette Graubner, Vera Valtinke und "KaLLe" bieten handgemalte Unikate, die meisten zu Sonderpreisen von 20 bis 120 Euro an.