Waldachtal Erleichterung für die Verwaltung und Eltern in Waldachtal

In den letzten Jahren habe sich die Verwaltungsarbeit in den Kindergärten (Kiga) um ein Vielfaches erhöht, gab Bürgermeisterin Annick Grassi dem Gremium bekannt. "Allein das Koordinieren und Abgleichen der Listen im Kinderhaus kostet viel Zeit", verriet Grassi. Mehr als 200 Kinder allein im Kiga-Bereich, bei einer jährlichen Geburtenrate von bis zu 60 Kindern gelte es zu verwalten. Auch die flexiblen Betreuungszeiten (Buchungspakete), die unterjährig möglichen Anmeldezeiten sowie die Mehrzahl der Kinder durch die U3-Betreuung sorgten für erhöhten Verwaltungsaufwand. Zudem sei der Austausch von Excel-Listen für Fehler anfällig und diene oft nicht der Sache. Viele unterschiedliche Listen würden in den Einrichtungen existieren, die es wöchentlich abzugleichen gelte.

Anmeldung online

Eine neue Verwaltungssoftware soll nun nicht nur in der Verwaltung für Erleichterung sorgen. Eltern könnten sich über das Internet bei den Einrichtungen anmelden, wodurch die Anfragen der Reihe nach abgearbeitet werden können. Zehn Programme hat die Verwaltung getestet, wobei die Software Little Bird überzeugte. Die Anschaffung belaufe sich auf 7931 Euro, und zusätzliche jährliche Kosten von 2074 Euro decken das Hosting und den Support der Software ab, was von einer Mitarbeiterin des Landkreises betreut werde.