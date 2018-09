Waldachtal Erfolgreiche Jugend

Die Turnierleiter Wolfgang Fahrner und Anke Schwarz sowie Vorsitzender Elmar Schwarz überreichten viele Sachpreise und Gutscheine an die Bestplatzierten. Neben den Siegern Motorsportverein I bei den Herren und 60 Plus bei den Damen erzielten auch Jugendspieler gute Ergebnisse. In der Jugend-Einzelwertung erreichte Nico Dettling den ersten Platz (25 Punkte), Lenny Sadzik (56 Punkte) wurde Zweiter. Top-Ergebnisse erzielten auch die Einzelsieger in der Erwachsenen-Wertung: Michael Dettling (24 Punkte) gewann bei den Herren und Jennifer Schwarz (27 Punkte) bei den Damen.