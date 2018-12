Waldachtal "Erfolge verdanken wir Ihnen"

Waldachtal. Für die traditionelle Betriebsfeier des familiengeführten Reise- und Verkehrsunternehmens hatte die Geschäftsleitung, anlässlich des bevorstehenden 90-jährigen Firmenjubiläums, dieses Jahr einen besonderen Rahmen gewählt. Nach einem stimmungsvollen weihnachtlichen Auftakt in der Wallfahrtskirche Heiligenbronn, begaben sich die Mitarbeiter in die festlich geschmückte Betriebshalle. Franz Schweizer, einer der Geschäftsführer, hielt Rückschau auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr, in dem unter anderem Großprojekte wie die Ministranten-Wallfahrt nach Rom erfolgreich abgewickelt wurden.