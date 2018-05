Waldachtal Er teilt seine Emotionen mit Gästen

Waldachtal-Vesperweiler. Dabei hatte Bless auch seine aktuelle Single-Auskopplung "Ich bin wieder verliebt" aus dem Album "Sternenstaub" im Gepäck, welches im Sommer veröffentlicht werden soll. Lautstark riefen die Fans die Ankunft des Solo-Künstlers herbei, als dieser sich hörbar hinter den Kulissen warmspielte. Umso herzlicher empfingen ihn die Gäste, als Bless sich seine "Cort Parkwood"-Gitarre auf der Bühne umschnallte und eine Zeile aus seiner aktuellen Single spontan für das Publikum umtextete: "Schön, dass es euch gibt", bedankte sich der Künstler für den warmen Empfang.

Bless erläuterte den Gästen zu Beginn der Show, weshalb sich der Musiker im Jahr 2010 von der Gruppe Pur trennte: So hätte sich nach den erfolgreichen Zeiten einiges verändert innerhalb der Gruppe. "Es gab Leute, die waren bodenständiger und spielen heute im Schwarzwald", verkündete Bless selbstironisch, bevor er den Titel seines gleichnamigen Debüt-Albums "Zurück zu euch" servierte. Für sein erstes Album verpflichtete Bless den Produzenten Dieter Falk, der ebenfalls die Pur-Alben "Abenteuerland" und "Seiltänzertraum" produzierte. "Uns fehlt noch was rockiges für dein Album", sagte Falk, als er mit Bless an dessen Album arbeitete. Bless zog sich daraufhin in dem Wissen, er müsse einen Hit schreiben, zurück. Der Titel dazu fiel ihm recht bald ein. Als seine damalige Ehefrau fragte: "Kommst du bald ins Bett?", inspirierte ihn dies zu der Zeile: "Vielleicht sehe ich dich heute Nacht". Zwei Stunden später war der Song fertig, der sogar später in den Charts des Norddeutschen Rundfunks auf dem ersten Platz landete. Dabei gebe es nichts Unsichereres, als mal eben einen Hit zu schreiben, wusste der Musiker aus Erfahrung.

Schnell wurde deutlich, dass Bless seine musikalische und lyrische Inspiration direkt aus dem eigenen Leben zieht. Seine Erzählungen zur Entstehung seiner Songs gaben dem Publikum einen ausführlichen Einblick in die Themen, die Bless in seinen Darbietungen mit Herz und Seele verkörpert.