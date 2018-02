Waldachtal Er ist Amateurfilmer aus Leidenschaft

Paul Genkinger ist als Jüngster von insgesamt sieben Söhnen der Eheleute Matthias und Christine, geborene Klumpp aus Neuneck, in Tumlingen aufgewachsen und erlernte das Flaschnerhandwerk bei Klaiss in seiner Heimatgemeinde. Vor seiner 15-jährigen Tätigkeit als Dekorateur bei der Unternehmensgruppe fischer in Waldachtal war er bei einem Installations-Fachgeschäft in Sindelfingen und bei Gebrüder Wittke in Horb-Bildechingen tätig. Viele Reparaturarbeiten führte er bei Daimler und IBM durch.

Ein schwerer häuslicher Unfall vor sieben Jahren, so erzählt er, hat ihn seither in seinem Aktionsradius beeinträchtigt. Leidenschaftlich gern ist er als Video-Amateurfilmer unterwegs. Seit 2001 ist er aktiv bei den Schwarzwald Film- und Videoamateuren (SAF) Pfalzgrafenweiler. Stolz präsentiert er sein Filmstudio, das er sich zu Hause eingerichtet hat. Genkinger drehte schon Hunderte von Filmen. Für seinen 18-Minuten-Streifen "Museumsbahn Wutachtal" (2007) fuhr er zu Videoaufnahmen zwölfmal in die Region Blumberg und ergatterte dafür den dritten Preis bei einem Regionalwettbewerb. Ein Stück Heimatgeschichte hat er mit der Tumlinger Hausfasnet dokumentiert. Dieses kuriose Ereignis fand traditionell immer am Samstag nach Aschermittwoch in den Kellerräumen des alten Schulhauses statt.

Aus der Ehe (1959) mit Maria, geborene Kröger, aus dem Sudetenland gingen die beiden Töchter Edith (1964) und Tanja (1969) hervor. In die Schar der Gratulanten reihen sich auch die drei Enkelkinder Jennifer, Robin und Corinna ein.