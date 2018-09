Waldachtal Equipment kommt bei Spielen zum Einsatz

Rund 500 Personen besuchten das Gelände und füllten das Feuerwehrhaus zur Mittagszeit. Ein Riesenspaß erwartete die Kinder gegen Mittag, als die Jugendwehr der Feuerwehr und die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks (THW) vom Ortsverband Freudenstadt eine Spielstraße aufbaute. Das Geschick der Kinder war gefragt, als es darum ging, einen Tennisball durch ein Labyrinth zu bugsieren – und das nur durch das Auf- oder Ablassen von zwei Hebekissen, wie sie bei der Feuerwehr und dem THW in Gebrauch sind. Des Weiteren baute das THW ein großes Übergabebecken auf, wie es etwa bei Brandeinsätzen in Wäldern für die Feuerwehr vom THW bereitgestellt wird. Bis zu 5000 Liter Wasser in der Minute kann ein solches Übergabebecken fördern. Ebenfalls für Begeisterung sorgten das Zielspritzen mit Feuerwehrschläuchen sowie das Kinderschminken, welches von Erzieherinnen des Horts vom Kinderhaus Im Himmelreich betreut wurde. In einer zusätzlichen Mal- und Bastelecke konnten die Kinder zudem ihrer Kreativität freien Lauf lassen.