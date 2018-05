Waldachtal Enge Abstimmung mit Zunftrat angekündigt

Hierbei hob Münster besonders den Bürgerball hervor: Zusammen mit dem Liederkranz Salzstetten sei es der NZ gelungen, einen weiteren Show-Act aus den Reihen der örtlichen Vereine präsentieren zu können. Die Veranstaltung am Schmotzigen sei in diesem Jahr in geordneten Bahnen verlaufen. Dies führte der Vorsitzende auf die Einführung der Verkleidungspflicht zurück, was die Feierlichkeiten als tatsächliche Faschingsveranstaltung deklarieren sollte. "Wobei hierbei der Zusatz ›moderne‹ Fasnetsveranstaltung angebracht ist", nannte Münster die Party am Schmotzigen.