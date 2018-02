Waldachtal Endspurt für die Lützenhardter Fleckenfasnet

Die Hauptfasnet in Lützenhardt startet am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, traditionell mit dem Warm-Up, um 15 Uhr, im Café Brünz. "Besonders freut sich das närrische Volk auf die symbolische Schlüsselübergabe um 18 Uhr mit Bürgermeisterin Annick Grassi, denn von diesem Moment an regieren sie den ›Hof‹", teilt Ehrenzunftmeister Störzer mit. Gefeiert wird dies beim anschließenden Fasnetsball in der Alten Post. Als Einstimmung auf die Hofemer Fasnet, am Fasnetsamstag, 10. Februar, ist die Narrenzunft zu Gast beim alljährlichen Fasnetsumzug durch Grünmettstetten. Einer der Höhepunkte der Lützenhardter Fasnet beginnt dann um 19.33 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) mit dem Einzug des Elferrates, des Zunftrates, der Prinzengarde und des Hofemer Prinzenpaares. Wie in den Jahren zuvor, können sich die Gäste auch heuer auf ein unterhaltsames Programm freuen. "Stolz können wir darauf sein, dass dieser Abend nicht nur von den eigenen Mitgliedern gestaltet wird, sondern Akteure aus dem ganzen Ort mitwirken", so Narrenzunft-Chef Mario Straßner.

Narrenmesse am Montag

"Die Akteure proben seit Monaten für diesen einen Abend und die Zunft freut sich heute schon auf dieses Narrenspektakel." Für beste Stimmung sorgt nicht nur der Auftritt des Musikvereins, sondern auch die Partyband Nightlife. Die Karten sind im Vorverkauf in der Alten Post für sieben Euro erhältlich.