Waldachtal Einsatz im Schlamm

Insgesamt drei Mitarbeiter sind mit den Arbeiten rund um das Ausbaggern und das Abtransportieren zu einem nahegelegenen Grundstück der Gemeinde betraut worden. Für die Mitarbeiter des Bauunternehmens ist dies kein alltäglicher Arbeitseinsatz, wie uns ein Baggerführer in einem persönlichen Gespräch mitteilte. In dem Schlamm sei es durchaus möglich, dass der Bagger stecken bleiben könne, weshalb sich der Baggerfahrer langsam an die Mitte des Sees herantasten müsse.

Arbeiten dauern an

Die Arbeiten am Sandbühlsee werden vermutlich über eine Woche andauern. Ob und wann der Waldsee in Lützenhardt teilweise ausgebaggert werden kann, ist derzeit noch unklar, wie uns Bürgermeisterin Annick Grassi schriftlich mitteilte. Der derzeitige Wasserstand, der aus den Niederschlägen der letzten Wochen hervorgeht, verhindere ein Ausbaggern derzeit noch.