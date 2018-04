Waldachtal Einer der besten Chöre Deutschlands zu Gast

Im zweiten Teil singt der Landesjugendchor dann das zwölfsätzige "Te Deum" von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bei diesem abwechslungsreichen Werk für achtstimmigen Chor sind auch einige Solisten aus den Reihen des Chores zu hören. Es handelt sich um ein Frühwerk des damals erst 17-jährigen Mendelssohn, in dem er die Musik seiner "Vorbilder" von Palestrina über Gabrieli bis Händel in die Klangsprache seiner Zeit überträgt.

Zwischen den Chorblöcken erklingt Orgelmusik

Passend dazu spielt die renommierte Organistin der Klosterkirche Alpirsbach, Kantorin Carmen Jauch, zwischen den beiden Chorblöcken die große Bach’sche "Chromatische Fantasie und Fuge in d-Moll" – allerdings ebenfalls angereichert mit Ausdrucksmitteln einer späteren Epoche: Das Werk erklingt in der Bearbeitung von Max Reger. Der Eintritt zu diesem hochklassigen Chor- und Orgelkonzert ist frei – Spenden am Ausgang werden erbeten.

"Es wird ein wunderbares Ereignis", verspricht Vokalist Johannes Kaupp, der das Konzert mitarrangiert. Nach Einschätzung von Waldachtals katholischem Gemeindepfarrer Anton Romer steht Johannes Kaupp vor einer großen Chorleiter-Karriere. Er ist Master-Student an der Musikhochschule Mainz. Er belegte Meisterkurse im Dirigieren bei namhaften Dirigenten wie Jan Scheerer, Kopenhagen, Morten Schuldt-Jensen, Freiburg und Frieder Bernius, Stuttgart. Der 25-Jährige absolvierte ein Chorleiter-Seminar des Südtiroler Chorverbandes, war und ist als Pianist aktiv und mit mehreren Jazzbands im In- und Ausland unterwegs. Er profiliert sich auch als Sänger neben dem Landesjugendchor Baden-Württemberg auch im Bach-Chor Mainz, im Göttinger Kammerchor Con Anima und im Rhein-Main Ensemble. Beteiligt ist er an Chor-Projekten des Landesjugendchors mit den Professoren Denis Rouger, Paris, Dan-Olof Stenlund, Malmö, und Michael Alber, Trossingen.

Die Abiturientin Hannah Kaupp studiert wie ihr Bruder neuerdings Musik auf Lehramt in Stuttgart. Die 18-jährige Violinistin spielt brillant auf dem Klavier und will sich als Sängerin weiterentwickeln. In den Landesjugendchor Baden-Württemberg hat sie sich schnell integriert und gute Sangesfreunde gefunden.

Zehn Jahre leitete Denis Rouger den Chor an der Kathedrale Notre-Dame de Paris und war an der Kirche La Madeleine tätig, von der er den Titel eines "Ehrenkapellmeisters" erhielt.

Rouger wirkte als Professor für Chorleitung an der Universität Paris-Sorbonne. Der gefragte Dozent von Meisterkursen folgte dem Ruf als Professor an die Musikhochschule Stuttgart. Der von ihm im Herbst 2011 gegründete Kammerchor der Musikhochschule gewann 2014 den Ersten Preis beim Internationalen Chorwettbewerb in Mosbach.