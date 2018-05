Waldachtal Eine Wohnung steht für Obdachlose zur Verfügung

Derzeit gebe es in der gesamten Gemeinde nur eine Wohnung, die Obdachlosen zur Verfügung gestellt werden könne. Türk wies in seiner Anfrage auf die Tatsache hin, dass die Gemeinde zur Unterbringung von Obdachlosen verpflichtet sei. Betroffen seien in Waldachtal momentan eine Einzelperson sowie eine dreiköpfige Familie, die akut vor der Gefahr der Obdachlosigkeit stehen.

In der Hauptstraße 20 gibt es Platz

Derzeit, so Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner, stehe eine Wohnung im Gebäude der Hauptstraße 20 leer. Die betreffenden Räume wurden bisher von den "Theaterspatza" Salzstetten genutzt – die sind jedoch umgezogen in die neuen Räume des "Aktiv-Haus" auf dem Dorfplatz. Fahrner teilte dem Gremium mit, dass der Bauhof bereits von Türk beauftragt worden sei, die freigewordenen Räume in der Hauptstraße 20 wohnlich herzurichten, damit diese im Bedarfsfall schnell zur Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung steht.