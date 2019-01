Waldachtal Eine Fasnet von Salzstettern für Salzstetter

Die dritte Fasnet von Salzstettern für Salzstetter wird am Samstag, 2. März, über die Bühne gehen. "Wir wollen noch eins drauf setzen und scheuen weder Kosten noch Mühen, um ein noch abwechslungsreicheres Programm aus Showtänzen, Büttenreden und Sketchen auf die Bühne zu bekommen", kündigt Söll an. "Wer danach noch keinen Muskelkater vom Lachen und Klatschen hat, kann zu den Klängen der Band Potluck das Tanzbein bis in die frühen Morgenstunden schwingen."

Der Zunftmeister ruft zum Mitmachen auf: "Auch Salzstetter, die nicht der Zunft angehören, sowie Vereine und Gruppen, können sich mit einem Programmpunkt am Bürgerball beteiligen." Als Vorbild erwähnt er den Liederkranz, der das Programm vergangenes Jahr schon mitgestaltet hat. "Jeder Programmpunkt wird belohnt", weckt Söll das Interesse. Anmeldungen dazu sind möglich bei allen Aktiven und per E-Mail: zunftmeister@nz-salzstetten.de.

An diesem Abend soll auch das Ortsgeschehen zum Besten gegeben werden. Wem Witziges zur Bütt einfällt, kann eine Mail schreiben an: fleggabolza@nz-salzstetten.de oder seine Beiträge in den Briefkasten am Narrenbaum einwerfen. "Über reichlich Post und viele Anekdoten freuen wir uns. Alle Einsendungen werden selbstverständlich anonym behandelt", erklärt Zunftmeister Söll.