Waldachtal Ein Wiedersehen mit Rudi Giovannini

Am Mittwoch, 19. Dezember, um 19 Uhr beginnt das Weihnachtskonzert in Salzstetten im Gemeindesaal. Die langjährige Fanclubleiterin Gudrun Lutz setzt alles daran, den Musikfreunden aus nah und fern eine stimmungsvolle Atmosphäre zu bieten. Wie gewohnt ist die Gemeindehalle in einem besonderen Weihnachtsambiente dekoriert. In der Pause sowie vor und nach dem Konzert werden die Siebenhügelhexen der Narrenzunft Salzstetten für ganz besondere Gaumenfreuden sorgen. "Der Star-Tenor steht für hohe musikalische Ansprüche. Die Akustik im Gemeindesaal wird diesem Anspruch vollauf gerecht", sind sich die Veranstalter auch dieses Mal sicher.