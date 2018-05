Waldachtal Ein Standort für betreutes Wohnen

Einstimmige Zustimmung

Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Planung einstimmig zu und fasste einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Wohnen an der Waldach", der im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden kann. Röttgen und Kern hofften, dass dieser bis spätestens zum Winter gültig wird, da unter anderem die öffentlichen Belange bei der Planung berücksichtigt werden müssen. Sicherlich werde hierbei das Thema Hochwasserschutz eine wesentliche Rolle einnehmen, vermutete Röttgen, der in den Planungen die Überflutungsbereiche der Waldach berücksichtigte. Mit dem Abbruch der Gebäude könne daher frühestens im Winter 2018 begonnen werden. Die künftigen Gebäude sollen in mehreren Bauabschnitten errichtet werden. "Wir richten uns in dem Fall nach dem Bedarf", erklärte Kern. Die Kosten des Verfahrens übernimmt der Projektleiter, was die Verwaltung der Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag festhalten wird.