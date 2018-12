Waldachtal Ehrungen für 5426 Jahre im Betrieb

Waldachtal-Tumlingen. "Der wichtigste Erfolgsfaktor unseres Unternehmens sind Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne Sie, Ihre Ideen und Ihre Arbeit wäre unser Erfolg nicht möglich", sagte der Inhaber.

Sehr festlich ging es wieder zu bei der diesjährigen Jubilarfeier der Unternehmensgruppe Fischer. 148 Jubilare feierten ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. 30 Pensionäre wurden in ihren Ruhestand verabschiedet. Damit hatten sich insgesamt 5426 Jahre Betriebszugehörigkeit zur gemeinsamen Feier versammelt, die mit einem Sektempfang begann. "Rechnet man diese Zeit von heute an zurück, so landen wir beim Ötzi. Denn der Mann aus dem Eis soll nach neuesten Berechnungen vor etwa 5400 Jahren gelebt haben", sagte Fischer zu Beginn seiner Rede. Unter den Jubilaren gab es neun Mitarbeiter, die bereits seit 45 Jahren für Fischer tätig sind. 25 weitere, die seit 40 Jahren in der Unternehmensgruppe beschäftigt sind, erhielten eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg sowie eine Dankmedaille der Gemeinde Waldachtal von Bürgermeisterin Annick Grassi.

