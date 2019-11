Waldachtal/Düsseldorf Fischerwerke erhalten Nachhaltigkeitspreis

In einem großen Festakt in Düsseldorf am Freitagabend vor 1200 Gästen wurde der Fischer-Delegation mit Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe, der Preis überreicht. Mit acht Wettbewerben – darunter der Next Economy Award für "grüne Gründer" – und mit über 800 Bewerbern ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung nach eigenen Angaben der größte seiner Art in Europa.

Prämiert wird auch Umweltaktivistin Greta Thunberg

Weitere Preisträger des Abends: die Unternehmen Develey Senf und Feinkost aus Unterhaching und Taifun-Tofu aus Freiburg. Der Neubau der Alnatura Arbeitswelt in Darmstadt erhielt den Nachhaltigkeitspreis Architektur. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Forschung ging an das Projekt Elevate von Sozialhelden e.V. aus Berlin.

Bremen und die GLS Bank erhielten gemeinsam mit ihren Partnern Durban in Südafrika und Bio Foods aus Sri Lanka den Nachhaltigkeitspreis Globale Partnerschaften. Mit dem Sonderpreis Verpackung wurde die Profol GmbH aus Halfing ausgezeichnet. Bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurden die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Städte und Gemeinden: Osnabrück, Aschaffenburg und Bad Berleburg.

Ehrenpreise erhielten Bundespräsident a. D. Joachim Gauck, die Umweltaktivistin Paula Caballero, Simply Red-Frontmann Mick Hucknall und der Architekt Bjarke Ingels für ihr soziales und ökologisches Engagement. Einen Sonderpreis für Greta Thunberg nahm stellvertretend "Fridays For Future"-Aktivistin Luisa Neubauer entgegen.

Unter den Bühnenakteuren des Abends befanden sich die Schirmherrin der Veranstaltung, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU), Umweltforscher Robert Watson, Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie, Umweltschützerin Alexandra Cousteau, Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi, Ironman-Siegerin Anne Haug und die Botschafterin des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit für fairen Handel, Model Sara Nuru. Musikalische Höhepunkte waren die Auftritte von Melanie C sowie der Band Simply Red.