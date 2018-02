Waldachtal Drei Chöre konzertieren an drei Orten

Im 140. Jahr präsentiert sich der Liederkranz mit seinen drei Chören und mehr als 60 Sängern bei drei Kirchenkonzerten: Am 11. März in Pfalzgrafenweiler in der Jakobskirche, am 17. März in Baiersbronn in der St. Maria-Königin der Apostel-Kirche und am 18. März in Salzstetten in der St. Agatha-Kirche, jeweils um 18 Uhr.