Waldachtal Direkter Draht zu Gott durch Weihnachten

Gott schicke in das Leben des Menschen eine Nachricht: "Hallo Markus, hab‘ keine Angst – ich will nur dein Bestes! Wenn du zu mir gehören willst, dann speichere doch einfach kurz meine Nummer, dann können wir jederzeit Kontakt miteinander aufnehmen!" Man könne den Kontakt blockieren, vielleicht weil ich diesen "Jesus" nicht kenne und allem Fremden gegenüber misstrauisch bin. "Oder ich kann die Nachricht wegklicken, weil ich die wirklich coolen Leute spannender finde und mich lieber an das, was ich an der Welt habe, halte, als mich auf irgendetwas Dubioses wie den Glauben einzulassen." Man könne die Nachricht auch ignorieren, weil man glaubt, dass man sein Leben selber am besten im Griff habe und schon nichts passieren wird. Oder man speichert die Nummer. "Dann erfahre ich, dass sich Jesus wirklich um mich kümmert", betonte Arnold. "Dass er mir bei der Arbeit Gottes Weisheit schenkt, dass er mir in meinem Beziehungs-Chaos Auswege eröffnet und Knoten löst." Die Kommunikation finde in Echtzeit hier und heute durch den Heiligen Geist statt. Frieden, der einem zu Weihnachten geschenkt werde, wirke sich bis in das persönliche Leben hinein aus. Er helfe, die eigene Zerrissenheit zu überwinden und Probleme zu lösen, anstatt immer von ihnen verfolgt zu werden. Frieden mit Menschen um uns herum zu machen, sei eine ganz gute Weihnachtsübung, sagte Markus Arnold.