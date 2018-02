Waldachtal "Dietrich verhält sich wie ein Sonnenkönig"

Was läuft falsch beim VfB Stuttgart, dass er nach verheißungsvollem Start in die Bundesliga wieder in Schieflage geraten ist?

Leider verfällt der VfB Stuttgart in alte Verhaltensmuster. Der Verein hat wieder ein Führungsproblem. Präsident Wolfgang Dietrich verhält sich wie ein Sonnenkönig und duldet keine starken und kompetenten Personen neben sich. Das sieht man an der Entlassung Jan Schindelmeiser.

Sind die Führungsämter mit Präsident Wolfgang Dietrich und Sportvorstand Michael Reschke gut besetzt?

Nein. Die Verpflichtung von Reschke war der größte Fehler. Kein Wunder, dass der Mann in Leverkusen und München in der zweiten Reihe stand.

Ist Mario Gomez ein Hoffnungsträger oder hat er seine besten Zeiten nicht längst hinter sich?

Nein, er ist immer noch ein Guter, aber nur wenn das System zu ihm passt. Er muss wie Simon Terodde mit Bällen gefüttert werden.

War der Verkauf von Simon Terodde nach Köln zu verschmerzen?

Einer der größten Fehler der jüngsten Vergangenheit. Wenn er Flankengeber gehabt hätte, würde er auch bei uns seine Tore schießen. Jetzt macht er dies leider in Köln.

Liegt das Manko nicht auch an mangelnder Spielerqualität?

Bedingt. Das sehe ich auch in den jüngsten Verpflichtungen. Die Verpflichtungen von Reschkes Reste-Rampe gingen gar nicht.

Gab es wieder Fehleinkäufe?

Ja, leider.

Braucht der VfB nicht wieder einen Spielmacher, einen wahren Leader?

Es fehlt tatsächlich ein Bindeglied zwischen dem Angriff und der Verteidigung – und ganz wichtig: Flügelstürmer, welche die zentral spielenden Stürmer mit Flanken versorgen.

Gerüchte um die Rückkehr von Daniel Didavi machen die Runde.

Kann ich nichts dazu sagen, davon halte ich aber nicht viel.

Wird sich der VfB Stuttgart in der Bundesliga halten können?

Wir hoffen es, das wird aber sehr schwer werden. Die anderen spielen ja auch Fußball.

Woran krankt es am Cannstatter Wasen?

Mal wieder das alte Problem Führungsschwäche, Fehleinkäufe und nicht den Mut, einen eingeschlagenen Weg zu Ende gehen. "Sag ja zum Erfolg" vom 1. Juni 2017 bei Mitgliederversammlung zur Ausgliederung der Profis – was für ein Hohn!

Wie ist die Stimmung bei den Salzstetter Jungs?

Sarkasmus macht sich breit und eine gewisse Gleichgültigkeit, wie bei so vielen in der Cannstatter Kurve. Die Fragen stellte Walter Maier.