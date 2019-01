Waldachtal Die Stars von morgen

Als Titelverteidiger wird Schalke 04 beim Vollbandenturnier in der Haiterbacher Kuckuckshalle erwartet. Absoluter Publikumsliebling ist jedoch immer wieder der VfB Stuttgart – der ebenso wie Bayer Leverkusen, der FC Augsburg, der Gärtringer DFB-Stützpunkt und Gastgeber TSV Haiterbach bei jedem Turnier an Bord war. Doch auch andere namhafte Clubs aus der Fußball-Bundesliga, wie der SC Freiburg, Hertha BSC Berlin oder die TSG Hoffenheim, geben hier am Wochenende ihre Visitenkarte ab.

Doch bevor der von Willi Schuon und Thomas Scheffold 1998 ins Leben gerufene Budenzauber starten kann, liegen hinter den Organisatoren Robin Trunte, Werner Schuon, Achim Großäcker, Dario Bozicevic, Peter Wunderlich und Thomas Stehle anstrengende Wochen und Monate.

"Das ist schon ein riesengroßer logistischer Aufwand. Es sind über 70 Helfer nötig, um für einen reibungslosen Turnierablauf zu sorgen", macht Mitorganisator Robin Trunte deutlich. Zudem steckt fast ein ganzes Jahr Arbeit dahinter, bis das Turnier steht, wissen die Organisatoren mit Blick auf die Sponsorensuche, die Erstellung des Hallenheftes, die Organisation des Mannschafts-Transfers oder die Betreuung der Gastmannschaften. Denn ganz wichtig ist für die Organisatoren die Haiterbacher Wohlfühl-Atmosphäre, die von den teilnehmenden Bundesliga-Teams seit vielen Jahren positiv registriert und geschätzt wird.