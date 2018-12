Waldachtal Die Gemeinde unterliegt in erster Instanz

Die Verhandlung hierzu fand bereits am 28. August statt. Am 6. Dezember ging der Gemeinde die Urteilsbegründung der Kammer zu. Unter anderem sei die Klage gegen die Nutzungsänderung des Sattelacker Hof unbegründet, lautet es in der Urteilsbegründung, die dem Gemeinderat vorlag. Das Vorhaben verstoße zwar gegen die Vorschriften des dort gültigen Bebauungsplanes Schelmenhecke – zweite Änderung in Lützenhardt, doch seien die rechtlichen Voraussetzungen für eine Abweichungsentscheidung nach Paragraf 246 Absatz 14 BauGB gegeben gewesen. Nach dieser Vorschrift kann bei Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge oder Asylbegehrende bis zum 31. Dezember 2019 von Bestimmungen des Baugesetzbuchs in erforderlichen Umfang abgewichen werden.

Eine Sonderregelung

Die Klägerin (Gemeinde Waldachtal) sei auch nicht in ihrem kommunalen Selbstverwaltungsrecht verletzt. Im Kern steht der Gemeinde eine im Paragraf 37 BauGB nachgebildete Sonderregelung entgegen, die damals im atemberaubenden Tempo durch die Instanzen gepeitscht wurde, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Bis Ende 2019 ist diese Regelung vorrangig, soweit es um dringend benötigte Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge geht.