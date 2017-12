Waldachtal Die drei Besten dürfen ein Jahr lang kostenlos Auto fahren

Ausbildungsleiter und -beauftragte, Geschäftsführer und Bereichsleiter waren mit den Auszubildenden und DH-Studierenden aller Standorte zum feierlichen Abschluss des Jahrgangs ins festlich geschmückte Betriebsrestaurant am "fischer"-Hauptsitz in Tumlingen gekommen.

Höhepunkt war die Übergabe der Preise für herausragende Leistungen während der Ausbildungs- und Studienzeit. Den Messe-Preis, der einen dreitägigen Nürnberg-Aufenthalt mit einem Besuch der Spielwarenmesse beinhaltet, erhielten Laura Mangold (Industriekauffrau), Judith Schäfer (Bachelor of Arts – International Business) und Felix Weißer (Mechatroniker). An Tobias Fehrenbach (Mechatroniker), Angela Losi (Fachkraft für Lagerlogistik) und Sabrina Roma (Bachelor of Arts – Handel/Warenwirtschaft und Logistik) ging der Auslandspreis, eine Italien-Reise nach Padua mit einem Besuch der dortigen "fischer"-Landesgesellschaft.

Mit besonders viel Spannung wurde die Siegerehrung für den Mini One erwartet. Hier konnten sich Milena Linda Ernst (Kauffrau im Groß- und Außenhandel), Niklas Haag (Bachelor of Engineering – Wirtschaftsingenieurwesen) und Dominik Hundertpfund (Verfahrensmechaniker für Stahlumformung) durchsetzen. Die drei Absolventen haben ihre kaufmännische und technische Ausbildung sowie das DH-Studium mit herausragenden Leistungen abgeschlossen und dürfen die begehrten Autos nun ein Jahr kostenlos fahren.