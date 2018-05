Der TC Lützenhardt hat gemeinsam mit der Tennisabteilung Cresbach an der Aktion "Deutschland spielt Tennis" des Deutschen Tennisbunds teilgenommen und den ganzen Tag über Aktionen auf der Tennisanlage angeboten. Das Schnuppertraining für Kinder war ein Highlight mit Tennisbiathlon, Parkour, Ballspielen, Schlagtraining und vielem mehr. Daraus ergab sich eine neue Trainingsgruppe mit mehreren Kindern, die neu in den Tennissport einsteigen. Jeder, der am Tag der offenen Tür auf der Anlage war, durfte sich Präsente mitnehmen und an einem Preisausschreiben teilnehmen. Die Vorstandschaft war anwesend für Fragen der Interessenten am Verein. Der gesamte Tag wurde von den Tennismitgliedern als Familientag genutzt. Foto: Verein