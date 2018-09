Waldachtal Der MRSV auf "Rostige Gebbel Tour"

Der erste Teil der Strecke an diesem Tag führte an den benachbarten Campingplatz in Hegne, wo ein reichliches Frühstücksbuffet auf die Gruppe wartete. Weiter ging es mit dem Rad entlang am Bodensee zur Fähre in Konstanz, mit der sie nach Meersburg übersetzten. Von hier aus ging es wieder zum Ausgangspunkt Überlingen zurück, wo sie die Fahrräder wieder in den Hänger verluden.

Der Abschluss fand in Marktdorf statt. Dort hatten sie eine Besichtigung eines Obsthofs mit Schnapsprobe eingeplant. Der Abschluss fand bei einen Bier im Motorhome in Salzstetten statt.