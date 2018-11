Waldachtal Der "King of Pop" lebt wieder auf

Waldachtal-Salzstetten. "Wir bieten unseren Fans ein anspruchsvolles Konzertprogramm von Blasmusik-Werken über Pop-Medley, Polka, Marsch bis zu populären Melodien aus Film- und TV-Serien", sagt der musikalische Leiter Branko Herbstreit im Gespräch mit unserer Zeitung. 45 Aktive und 21 Jungmusiker legen sich dafür seit Wochen ins Zeug.

Die Zuhörer dürfen sich freuen auf "The Legend of Maracaibo", eine spannende Ton-Erzählung. Die Legende von der Santo Cristo de Maracaibo beinhaltet viele Abenteuer. Ein intensives Musikstück, das sprüht von Energie und das eine Wiedergabe der Seeschlacht bei Vigo in Spanien nach mehr als 310 Jahren aufzeigt. Wissenschaftler behaupten, das Wrack von der Santo Cristo de Maracaibo gefunden zu haben. Mit nur einem Thema hat José Alberto Pina eine Komposition geschrieben, die sowohl den Musikanten als auch das Publikum berührt.

Der "King of Pop" lebt: In einer Hommage an Michael Jackson (1958-2009) will das Salzstetter Musikorchester einige seiner weltberühmten Hits unter dem Titel "A tribute to Michael Jackson" zum Besten geben. Zur Eröffnung präsentieren die Musiker den modernen Konzertmarsch "Sympatria". Die Jugendkapelle wird ihr Können bei drei Konzertstücken unter Beweis stellen.